Concert Mélomania à l’Eglise de Montreuil en Touraine Eglise de Montreuil, 11 juin 2023, Montreuil-en-Touraine.

Montreuil-en-Touraine,Indre-et-Loire

Arnaud DELEPINE au cor

Florian BERNAD à la clarinette

Olivier NIZIER au piano

L’entrée est libre et chacun pourra donner en fonction de ses moyens..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Eglise de Montreuil

Montreuil-en-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Arnaud DELEPINE on horn

Florian BERNAD on clarinet

Olivier NIZIER on piano

The entrance is free and everyone can give according to his means.

Arnaud DELEPINE (trompa)

Florian BERNAD, clarinete

Olivier NIZIER al piano

La entrada es gratuita y cada cual puede donar según sus posibilidades.

Arnaud DELEPINE am Horn

Florian BERNAD an der Klarinette

Olivier NIZIER am Klavier

Der Eintritt ist frei und jeder kann nach seinen Möglichkeiten spenden.

