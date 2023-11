Chants basques et trompes de chasse Eglise de Montpon Montpon-Ménestérol, 25 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Chants basques et trompes de chasse : choeurs d’hommes Etxekoak et les veneurs bordelais en concert à 18h à l’église de Montpon : vente des billets sur place : 12 €, moins de 12 ans : gratuit : jbserre64@outlook.fr.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Eglise de Montpon rue du Maréchal Foch

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Basque songs and hunting horns: Etxekoak men’s choir and les veneurs bordelais in concert at 6pm in Montpon church: tickets on sale on site: 12?, under 12s free: jbserre64@outlook.fr

Canciones vascas y cuernos de caza: coro masculino Etxekoak y les veneurs bordelais en concierto a las 18h en la iglesia de Montpon: entradas a la venta in situ: 12?, menores de 12 años gratis: jbserre64@outlook.fr

Baskische Gesänge und Jagdhornbläser: Männerchor Etxekoak und die Veneurs bordelais in einem Konzert um 18 Uhr in der Kirche von Montpon: Kartenverkauf vor Ort: 12 ?, unter 12 Jahren: kostenlos: jbserre64@outlook.fr

