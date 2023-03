Concert Ad Vocalys Eglise de Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montbrun-Lauragais

Concert Ad Vocalys Eglise de Montbrun-Lauragais, 16 avril 2023, Montbrun-Lauragais. Concert Ad Vocalys Dimanche 16 avril, 17h00 Eglise de Montbrun-Lauragais Octuor Psaodi sous la Direction de Dominique Rols

Programme : Mariam Matrem Virginem (Anonymous, Libre Vermeil de Montserrat)

Mas vale trocar (Juan del Encina)

Si tu penas no pruebo (Francisco Guerrero)

Pan divino, gracioso (Francisco Guerrero)

Nino Dios d’amor herido (Vicente Garcia Julbe)

A un nino llorando al hielo (Francisco Guerrero)

Una sanosa porfia (Juan del Encina)

Domine Jesu Christe (Melchor Robledo)

Per tuam crucen (Cristobal de Morales) Ensemble Elixir sous la direction de Clothilde DAUBERT

Programme : La tricotea (Alonzo)

El cervel mi fa nocte (Anonyme)

Un cavalier di Spagna ( Villota)

El dindiridin (Matéo Flecha)

El fuego (Ensalada de Matéo Flecha)

Todos los bienes (Juan del Encina)

Rodrigo Martinez (Anonyme)

Rey a quien reyes adoran (Anonyme)

Eglise de Montbrun-Lauragais place René Hebrard, 31450 Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T20:00:00+02:00

Concert choeurs

