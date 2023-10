Concert Jazz Vocal Église de Montaut Montaut, 2 décembre 2023, Montaut.

Montaut,Dordogne

Ne ratez pas la magnifique chorale Jazz Vocal d’Eymet, Réservez dès maintenant pour vous assurer une place et offrez-vous un programme étonnant de chansons inspirées du jazz et imprégnées de la saveur de Noël.

Sur réservation jusqu’au 20 novembre.

Entracte : vente boissons, crêpes et vin chaud..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Église de Montaut

Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Don’t miss the magnificent Jazz Vocal d’Eymet choir. Book now to secure your place and treat yourself to an amazing program of jazz-inspired songs infused with the flavor of Christmas.

Reservations required until November 20.

Intermission: sale of drinks, crêpes and mulled wine.

No se pierda al magnífico coro Jazz Vocal d’Eymet. Reserve ya su plaza y regálese un increíble programa de canciones de inspiración jazzística impregnadas del sabor de la Navidad.

Reserva obligatoria hasta el 20 de noviembre.

Entreacto: venta de bebidas, crepes y vino caliente.

Verpassen Sie nicht den wunderbaren Chor Jazz Vocal d?Eymet. Buchen Sie jetzt, um sich einen Platz zu sichern, und gönnen Sie sich ein erstaunliches Programm mit Liedern, die vom Jazz inspiriert und vom Geschmack der Weihnacht durchdrungen sind.

Nur mit Reservierung bis zum 20. November.

Pause: Verkauf von Getränken, Crêpes und Glühwein.

Mise à jour le 2023-10-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides