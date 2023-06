Visite libre de l’église de Montagna-le-Reconduit Église de Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit Catégories d’Évènement: Jura

Montagna-le-Reconduit Visite libre de l’église de Montagna-le-Reconduit Église de Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit, 16 septembre 2023, Montagna-le-Reconduit. Visite libre de l’église de Montagna-le-Reconduit 16 et 17 septembre Église de Montagna-le-Reconduit Entrée libre Venez découvrir une jolie église à cœur ouvert avec son patron Saint-Pierre, et son entrée surmontée d’un clocher porche au dôme comtois typique datant de 1831.

Le clocher comtois à l’Imperiale est né à Florence au XIVe siècle. Il arrive tardivement en Franche-Comté, et il en existerait 124 dans le Jura. Église de Montagna-le-Reconduit 295 rue du Revermont, 39160 Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit 39160 Château Neuf Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 78 07 http://www.tourisme-portedujura.fr Église Saint-Pierre-ès-Liens de Montagna-le-Reconduit. parking de la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

