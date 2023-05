Balade au clair de lune : Initiation à l’astronomie Eglise de Mons, 19 août 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Explorateurs du Ciel, en route vers les planètes !

L’association Bételgeuse vous fera découvrir planètes, galaxies, nébuleuses et de nombreuses « curiosités célestes » à l’aide de leurs lunettes et télescopes professionnels à l’airial de Mons sur la commune de Belin-Béliet.

Inscriptions au préalable : 05 56 88 30 11.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 23:45:00. .

Eglise de Mons Lieu-dit Mons

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Explorers of the Sky, on the way to the planets!

The Betelgeuse association will make you discover planets, galaxies, nebulae and many « celestial curiosities » with the help of their professional telescopes at the Airial de Mons in Belin-Béliet.

Registration in advance: 05 56 88 30 11

Exploradores del cielo, ¡hacia los planetas!

La asociación Betelgeuse le mostrará los planetas, galaxias, nebulosas y muchas otras curiosidades celestes a través de sus telescopios profesionales en el Airial de Mons en Belin-Béliet.

Reserva previa: 05 56 88 30 11

Himmelsforscher, auf zu den Planeten!

Der Verein Bételgeuse wird Ihnen mithilfe ihrer professionellen Brillen und Teleskope im Airial de Mons in der Gemeinde Belin-Béliet Planeten, Galaxien, Nebel und zahlreiche « Himmelskuriositäten » zeigen.

Anmeldung vorab: 05 56 88 30 11

