Concert Eglise de Monpazier Monpazier, 7 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Deux artistes, Stella Marisova et Alain Perez vous proposent un moment joyeux, ludique et convivial sur le thème de l’amour et de la joie autour du piano et du chant. Des œuvres très connues d’opéra, opérette (OffenBach, Haendel, Lehar, Mozart) et pour piano solo (Chopin, Schumann) se succèderont toute la soirée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Eglise de Monpazier Le bourg

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Two artists, Stella Marisova and Alain Perez, offer you a joyful, playful and convivial moment on the theme of love and joy around piano and song. Well-known works from opera and operetta (Offenbach, Handel, Lehar, Mozart) and for solo piano (Chopin, Schumann) will follow one another throughout the evening.

Dos artistas, Stella Marisova y Alain Perez, le proponen un momento alegre, lúdico y de convivencia sobre el tema del amor y la alegría en torno al piano y la canción. Obras conocidas de ópera y opereta (Offenbach, Haendel, Lehar, Mozart) y para piano solo (Chopin, Schumann) se sucederán a lo largo de la velada.

Zwei Künstler, Stella Marisova und Alain Perez, bieten Ihnen einen fröhlichen, spielerischen und geselligen Moment zum Thema Liebe und Freude rund um das Klavier und den Gesang. Den ganzen Abend über werden sehr bekannte Werke aus Oper und Operette (Offenbach, Händel, Lehar, Mozart) und für Klavier solo (Chopin, Schumann) gespielt.

