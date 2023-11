Concert Gospel Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire, 16 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Le Lunch Box & Les Bibiches, en partenariat avec la mairie de Monistrol et l’association de commerçants Monistrol A’Tout, organisent une soirée Gospel en l’église de Monistrol : Concert du groupe vocal Héritage Soul accompagné de l’atelier chant Exagroove.

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Eglise de Monistrol

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Le Lunch Box & Les Bibiches, in partnership with the Monistrol town council and the Monistrol A’Tout merchants? association, are organizing a Gospel evening in the Monistrol church: Concert by the vocal group Héritage Soul accompanied by the Exagroove singing workshop

Lunch Box & Les Bibiches, en colaboración con el ayuntamiento de Monistrol y la asociación de comerciantes Monistrol A’Tout, organizan una velada gospel en la iglesia de Monistrol: concierto del grupo vocal Héritage Soul acompañado del taller de canto Exagroove

Le Lunch Box & Les Bibiches organisieren in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung von Monistrol und der Händlervereinigung Monistrol A’Tout einen Gospelabend in der Kirche von Monistrol: Konzert der Vokalgruppe Héritage Soul, begleitet vom Gesangsworkshop Exagroove

