EXPO COLLECTIVE : JOUR DE FÊTE Eglise de Molezon Molezon, 3 novembre 2023, Molezon.

Molezon,Lozère

L’église de Molezon présente une expo collective du 3 au 10 novembre, ouvert tous les jours du 15h à 17h30.

– Vernissage avec une jam session : le 3 novembre à 17h30

– Finissage avec un concert de Lina (guitare et voix) : le 10 novembre à 19h….

Eglise de Molezon

Molezon 48110 Lozère Occitanie



The Molezon church presents a group exhibition from November 3 to 10, open daily from 3pm to 5:30pm.

– Opening with jam session: November 3 at 5.30pm

– Finissage with a concert by Lina (guitar and vocals): November 10 at 7pm…

La iglesia de Molezón acoge una exposición colectiva del 3 al 10 de noviembre, abierta todos los días de 15.00 a 17.30 horas.

– Inauguración con una jam session: 3 de noviembre a las 17.30 h

– Finalización con un concierto de Lina (guitarra y voz): 10 de noviembre a las 19.00 h…

Die Kirche von Molezon zeigt vom 3. bis 10. November eine Gruppenausstellung, die täglich von 15.00 bis 17.30 Uhr geöffnet ist.

– Vernissage mit einer Jam-Session: 3. November um 17.30 Uhr

– Finissage mit einem Konzert von Lina (Gitarre und Stimme): am 10. November um 19 Uhr…

Mise à jour le 2023-10-31 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère