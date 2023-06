Église Sainte-Radegonde, Miolles (81) Eglise de Miolles Miolles Miolles Catégories d’Évènement: Miolles

Tarn Église Sainte-Radegonde, Miolles (81) Eglise de Miolles Miolles, 24 juin 2023, Miolles. Église Sainte-Radegonde, Miolles (81) Samedi 24 juin, 20h30 Eglise de Miolles Entrée libre Lors de cette soirée aura lieu une visite de l’édifice, témoin de plusieurs périodes architecturales qui sera entrecoupée de lectures et de chants de divers psaumes connus… ou moins connus…

Une statue récemment restaurée sera bénie par notre curé. Nous vous attendons !

