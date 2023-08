Visites commentées de l’église et du village de Mazerier (Allier) Eglise de Mazerier Mazerier Catégories d’Évènement: Allier

Mazerier Visites commentées de l’église et du village de Mazerier (Allier) Eglise de Mazerier Mazerier, 17 septembre 2023, Mazerier. Visites commentées de l’église et du village de Mazerier (Allier) Dimanche 17 septembre, 15h30 Eglise de Mazerier Visite gratuite pour les moins de 10 ans Une balade commentée du village de Mazerier et une visite de l’église romane Saint-Saturnin organisée par l’Association des Amis de l’église Saint-Saturnin.

Venez découvrir les richesses insoupçonnées de la commune qu’elles soient architecturales, naturelles ou industrielles. Eglise de Mazerier 6 rue Philippe Bardelot 03800 Mazerier Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

