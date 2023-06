La Chorale Accroche-Chœur fête ses 10 ans ! Eglise de Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour, 17 juin 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

L’église Sainte-Spérie accueille un concert de la chorale Accroche-Chœur avec la cheffe de coeur Lola Calvet.

2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Eglise de Mayrinhac-Lentour

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



The church of Sainte-Spérie hosts a concert by the Accroche-Ch?ur choir, with choir director Lola Calvet

La iglesia de Sainte-Spérie acoge un concierto del coro Accroche-Ch?ur, dirigido por Lola Calvet

In der Kirche Sainte-Spérie findet ein Konzert des Chors Accroche-Ch?ur mit der Herzensdame Lola Calvet statt

