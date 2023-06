Visite libre de l’église de Maynal Église de Maynal Maynal Maynal Catégories d’Évènement: Jura

Visite libre de l'église de Maynal

Entrée libre

Cette église où reposent les reliques de Saint-Cloud est mentionnée dès 1049 dans une bulle du pape. Construite au XVIe siècle, elle abrite des pierres tombales des XVIe et XVIIe siècles et des stalles sculptées du XIVe siècle. Son clocher, à l'origine tour défensive, compte parmi les grands clochers jurassiens.

Église de Maynal
39190 Maynal
Maynal
39190 Jura
Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

