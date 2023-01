Les ResKP sont à Marseille le 15/01/2023 Eglise de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les ResKP sont à Marseille le 15/01/2023 Eglise de Marseille, 15 janvier 2023, Marseille.

Gratuit

Découvrez les témoignages de jeunes ordinaires sauvés de manière extraordinaire. Eglise de Marseille 79 avenue de Saint-Antoine 15e Arrondissement Marseille 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Découvrez les témoignages de jeunes ordinaires sauvés de manière extraordinaire. Ils sont rescapés et racontent en live leur histoire avec des sketches, des mîmes, des chorégraphies, des vidéos, etc…90 minutes de témoignages bouleversants et authentiques. On se réjouit de vous rencontrer, c’est gratuit !

? dimanche 15 janvier à 9h30 à Marseille – 79 avenue de Saint-Antoine

2023-01-15T09:30:00+01:00

2023-01-15T12:00:00+01:00 ResKP.fr

