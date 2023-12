Concert de Noël Arba Canté Eglise de Marcollin Marcollin Catégories d’Évènement: Isère

Marcollin Concert de Noël Arba Canté Eglise de Marcollin Marcollin, 8 décembre 2023 19:00, Marcollin. Concert de Noël Arba Canté Vendredi 8 décembre, 20h00 Eglise de Marcollin Concert Chants de Noël à travers le monde, quatuor vocal a cappella Eglise de Marcollin Route de Lens Lestang, 38270 Marcollin Marcollin 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00 Concert de Noël Arba Canté Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Isère, Marcollin Autres Code postal 38270 Lieu Eglise de Marcollin Adresse Route de Lens Lestang, 38270 Marcollin Ville Marcollin Departement Isère Lieu Ville Eglise de Marcollin Marcollin Latitude 45.304203 Longitude 5.072766 latitude longitude 45.304203;5.072766

Eglise de Marcollin Marcollin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcollin/