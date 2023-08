Concert de musique baroque et ancienne Église de Marchésieux Marchésieux Catégories d’Évènement: Manche

Marchésieux Concert de musique baroque et ancienne Église de Marchésieux Marchésieux, 17 septembre 2023, Marchésieux. Marchésieux,Manche Concert de musique baroque. Ensemble l’Eschiquier. Clavecin, viole de gambe et traverso. Teleman, Bach, Marin Marais.

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 18:15:00. .

Église de Marchésieux

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Baroque music concert. Ensemble l'Eschiquier. Harpsichord, viola da gamba and traverso. Teleman, Bach, Marin Marais Concierto de música barroca. Ensemble l'Eschiquier. Clavicémbalo, viola da gamba y traverso. Teleman, Bach, Marin Marais Konzert mit barocker Musik. Ensemble l'Eschiquier. Cembalo, Viola da Gamba und Traverso. Teleman, Bach, Marin Marais

