A l’Ombre des Clochers : l’église et la Cour de Magneville Église de Magneville Magneville, 8 août 2023, Magneville.

Magneville,Manche

Visite guidée de l’église romane suivie d’une découverte de la Cour de Magneville, l’un des plus imposants manoirs médiévaux du Clos du Cotentin.

2023-08-08 15:00:00 fin : 2023-08-08 17:30:00. .

Église de Magneville

Magneville 50260 Manche Normandie



Guided tour of the Romanesque church, followed by a visit to the Cour de Magneville, one of the most imposing medieval manor houses in the Clos du Cotentin

Visita guiada de la iglesia románica seguida de una visita a la Cour de Magneville, una de las casas solariegas medievales más imponentes del Clos du Cotentin

Führung durch die romanische Kirche mit anschließender Erkundung des Cour de Magneville, eines der imposantesten mittelalterlichen Herrenhäuser im Clos du Cotentin

