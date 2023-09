Cet évènement est passé Visite libre d’une église du XIIe siècle Église de Loubens Loubens Catégories d’Évènement: Gironde

Loubens Visite libre d’une église du XIIe siècle Église de Loubens Loubens, 16 septembre 2023, Loubens. Visite libre d’une église du XIIe siècle 16 et 17 septembre Église de Loubens Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir au cours d’une visite libre, cet édifice construit, à l’origine, au XIIe siècle et remanié au XVe. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques par arrêté du 21 décembre 19871 pour son clocher et sa façade sud. Église de Loubens 18 Le Bourg, 33190 Loubens Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 17 08 12 01 Découvrez l’église de Loubens, inscrite au titre des Monuments historiques datant du XIIe siècle. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

