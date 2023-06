Église Notre-Dame, Lorris (45) Eglise de Lorris Lorris, 1 juin 2023, Lorris.

Église Notre-Dame, Lorris (45) 1 juin – 1 octobre Eglise de Lorris Entrée libre, réservation pour les concerts des amis de l’orgue

A l’occasion de La Nuit des églises, venez découvrir une exposition sur le Saint-Suaire de Turin, il est conseillé de visionner cette vidéo

L’entrée est gratuite, sauf le samedi 1er et le dimanche 2 juillet, à partir de 16h30, pour les concerts des amis de l’orgue.

Sur demande au 02 38 92 41 00. L’organiste vous fera visiter le musée de l’orgue.

