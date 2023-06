Visitez avec un guide une église du XIIIe siècle et découvrez son impressionnant retable Église de l’Invention-de-la-Sainte-Croix Kaysersberg-Vignoble Kaysersberg-Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Visitez avec un guide une église du XIIIe siècle et découvrez son impressionnant retable

16 et 17 septembre

Venez visiter cette église, découvrir son retable et ses nombreuses oeuvres d'art remarquables.

Église de l'Invention-de-la-Sainte-Croix
41 rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg
Kaysersberg-Vignoble

L'église paroissiale, dédiée à Marie, puis à l'Invention de la Sainte Croix, date de 1230. Le tympan roman représente le couronnement de la Vierge et les archanges Gabriel et Michel. Le sculpteur, Conrad, s'est désigné dans le livre de pierre se trouvant dans le coin gauche du tympan. A l'intérieur, roman tardif, gothique primitif et gothique tardif se côtoient. Un retable remarquable du gothique tardif, exécuté en 1518 par Hans Bongart, occupe le fond du choeur et une poutre de gloire monumentale du dernier quart du XVe siècle surplombe la nef centrale. Le reste du mobilier date des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

