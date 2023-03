Marche de Saint Joseph à la basilique de Montmartre avec Spi&Spi (pères de familles) Église de l’Immaculée-Conception Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Marche de Saint Joseph à la basilique de Montmartre avec Spi&Spi (pères de familles) Église de l’Immaculée-Conception, 18 mars 2023, Paris. Marche de Saint Joseph à la basilique de Montmartre avec Spi&Spi (pères de familles) Samedi 18 mars, 14h00 Église de l’Immaculée-Conception Pèlerinage d’un après-midi à l’intention des grandspères, pères et fils pour faire une pause avec des frères pères d’une centaine de paroisse d’Ile-de-France. Cette journée conjugue temps de marche, d’échanges, d’enseignement, de prières (messe, confession et veillée).

Le thème de cette année « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Carnet du pèlerin 10 €.

Rendez-vous pour notre paroisse à 14h00 sur le parvis de l’église.

S'inscrire auprès de Xavier du SERT (xavierdusert@gmail.com).

