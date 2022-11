Marché de l’Avent de l’Aumônerie Eglise de l’Immaculée Conception Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de l’Avent de l’Aumônerie Eglise de l’Immaculée Conception, 26 novembre 2022, Paris. Marché de l’Avent de l’Aumônerie 26 et 27 novembre Eglise de l’Immaculée Conception Vin chaud, couronnes de Noël… Eglise de l’Immaculée Conception 34 rue du Rendez-vous 75012 PARIS Paris 75012 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T18:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise de l'Immaculée Conception Adresse 34 rue du Rendez-vous 75012 PARIS Ville Paris lieuville Eglise de l'Immaculée Conception Paris Departement Paris

Eglise de l'Immaculée Conception Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marché de l’Avent de l’Aumônerie Eglise de l’Immaculée Conception 2022-11-26 was last modified: by Marché de l’Avent de l’Aumônerie Eglise de l’Immaculée Conception Eglise de l'Immaculée Conception 26 novembre 2022 Eglise de l'Immaculée Conception Paris Paris

Paris Paris