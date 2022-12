RDV des Mamans Église de l’Immaculée-Conception Paris Catégorie d’évènement: Paris

RDV des Mamans Église de l’Immaculée-Conception, 4 octobre 2018, Paris. RDV des Mamans Jeudi 4 octobre 2018, 20h30 Église de l’Immaculée-Conception Pour prendre le temps de l’autre, de Dieu Église de l’Immaculée-Conception 34 rue du Rendez-vous, 75012 Paris Quartier du Bel-Air Paris 75012 Paris Île-de-France L’an dernier, nous avons essayé de suivre comme fil conducteur la vocation particulière de la femme. Pour cette année, nous proposons que les RDV s’intitulent : Une soirée avec Sainte …L’occasion de découvrir la vie de Saintes de l’Eglise et de prier avec elles. Si vous affectionnez particulièrement une Sainte, et souhaitez nous la faire découvrir, dîtes-le nous ! Le 1er temps de cette année aura lieu le jeudi 4 octobre à partir de 20h30 : Une soirée avec Sainte Radegonde Comme l’an dernier, nous commencerons par un temps d’accueil et de partage libre autour d’un dessert partagé (au 1er étage de l’accueil de la paroisse (à droite de l’église)) ; puis nous prendrons un temps de prière dans l’église. Nos RDV se veulent ouverts à toutes les mamans intéressées. N’hésitez pas à faire suivre, notamment aux nouvelles mamans. http://www.immaculee-conception.net/jeunesse/parents/rentree-du-rdv-des-mamans-le-4-octobre-2018

