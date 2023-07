Visites guidées de l’Eglise de l’Immaculée Conception en cours de restauration Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Wimereux, 16 septembre 2023, Wimereux.

Parmi plusieurs activités proposées par les Amis de l’église au programme des ces journées du patrimoine, la visite commentée de l’édifice est l’événement à ne pas manquer ! En effet, les portes sont ouvertes exceptionnement pour ce week-end des 16 et 17 septembre, pour refermer pour une durée inconnue afin de permettre de poursuivre avec la 3e phase du chantier de la restauration extérieure.

Au fil de temps l’air marin chargé de sel et d’humidité en a dégradé les pierres, les ardoises et les armatures des vitraux. Une restauration était devenue absolument nécessaire pour stopper les dégradations et lui redonner une nouvelle jeunesse qui lui permette de témoigner de son histoire et de celle des hommes qui l’ont bâtie, ces hommes qui ont utilisé la pierre, le bois, l’ardoise, le sable, les pigments…

C’est pour témoigner de cette histoire, celle des hommes qui l’ont bâti, qui l’ont modifiée, et qui la restaurent, que nous vous proposons de vivre une visite d’une heure dans cet édifice, objet de tant de soins, et de peut-être y ressentir les événements qui s’y sont déroulés. Un visite pour vivre la restauration, et se souvenir … Une expérience individuelle et collective…

Les tailleurs de pierre ou d’ardoises, les charpentiers, les maîtres verriers ou vitraillistes, ont travaillé pour les 2 premières phases de la restauration de l’église de Wimereux. Ils ont un savoir-faire qui traverse les époques et constitue tout un pan de notre patrimoine immatériel. Ces pratiques ancestrales utilisaient des ressources naturelles que l’on pensait inépuisables. Aujourd’hui nous en connaissons la fragilité. Mais la transmission des techniques traditionnelles et le réemploi redeviennent des atouts pour construire le monde de demain !

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux 1 quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ [{« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

AEICW