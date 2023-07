La Via Francigena Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Wimereux, 16 septembre 2023, Wimereux.

Un patrimoine vivant aux dimensions humaines et multiculturelles.

La Via Francigena fait le lien entre l’Angleterre et Rome, passant en grande partie par la France. C’est l’une des plus anciennes voies européennes. Lorsque la domination des Francs succéda à celle des Lombards, le nom de la Via Francigena, “La route qui provient de France”, fut attribué à ce chemin de pèlerinage, autrefois route de commerce, très fréquentée par des pèlerins français.

L’exposition, que vous a préparé les Amis de l’église de Wimereux, en partenariat avec le réseau Eglises Ouvertes, au sein d’un vaste programme pour ces deux jours , vous propose de partir sur les traces de Sigéric, moine anglais et archevêque de Cantorbéry, le premier à décrire ce chemin de Cantorbéry à Rome. Découvrez les lieux et paysages exceptionnels qui jalonnent ce chemin dans le Pas-de-Calais en partant de Notre-Dame de Calais jusqu’à l’église Notre-Dame de Rocquigny.

De style « XIIIe siècle », sur des plans d'Alphonse Bouloch. l'église est édifiée le 17 novembre 1866, à l'initiative de l'abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d'où émergeront des « chalets » (villas) avec l'arrivée du train et l'attrait des bains de mer. La population de la ville s'accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l'église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s'ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer.

