Le Bestiaire dans les églises

Des animaux dans les églises ! Mais que cela signifie-t-il ?

Une exposition qui ne manque pas de panache, parmi tout un programme complet organisé à l’Immaculée Conception pour ces JEP (entre deux phases de restauration de l’église, qui s’ouvre au public exceptionnement normalement pour ces JEP !).

Durant l’été 2020 Églises Ouvertes Nord de France (dont fait parti l’église de l’Immaculée Conception) a lancé son premier concours-photo sur le thème : le bestiaire dans les églises. Les photographies gagnantes ont permis la création d’une exposition permettant de (re)découvrir ce monde animalier et fantastique avec un regard neuf et actuel.

Les églises regorgent d’animaux en tout genre. Ils sont d’abord présents dans les écrits comme dans la Genèse, l’Apocalypse ou encore dans La Légende Dorée. Ils sont omniprésents et chargés de symboles.

Si la Colombe est l’emblème du Saint-Esprit, de nombreux saints sont accompagnés d’un animal comme attribut. On peut citer saint Antoine et son cochon mais tout le monde, petits et grands, connaît saint Roch et “sin quien”. De nombreuses représentations apparaissent dans les églises dès les premiers temps chrétiens, et plus encore avec l’arrivée de l’art roman, où l’édifice devient une Bible illustrée. Le bestiaire du Moyen Âge se veut le reflet des vices et vertus des hommes, servant le discours religieux. En plus d’être inspirée par la nature, toute une iconnographie fantastique voit le jour. Ces animaux deviennent autant de symboles que le chrétien des siècles passés sait décrypter.

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux 1 quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ [{« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}, {« link »: « http://openchurches.eu/fr »}] De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

AEICW