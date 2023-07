Hildegarde von Bingen, une Sainte parmi les penseurs, musiciens, et médecins les plus célèbres et les plus originaux de l’Europe médiévale Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux Wimereux, 16 septembre 2023, Wimereux.

Hildegarde von Bingen

Une Sainte parmi les penseurs, musiciens, et médecins les plus célèbres et les plus originaux de l’Europe médiévale

Parmi toutes les manifestation organisées par les Amis de l’église pour ces journées du Patrimoine, il y a cette exposition sur la vie et l’oeuvre de Hildegarde von Bingen.

Docteur de l’église du XIIe siècle, a développé de nombreux talents, étant à la fois abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, fondatrice et prédicatrice franconienne. Elle est aussi une figure marquant l’apogée de la médecine monastique à la fin du Haut Moyen Âge (elle étudia les vertus thérapeutiques des plantes et des animaux ; elle attribue aussi des vertus protectrices, curatives, prédictives, purificatrices aux minéraux suivant en cela des pratiques antiques, fondées sur un symbolisme magique et religieux. Dans la mentalité médiévale, le divin et le magique ne s’excluent pas).

Hildegarde von Bingen est considérée comme la première naturaliste d’Allemagne12. Elle est aussi médecin, son double don de voyance et de guérisseuse en fait l’une des plus renommés de son temps. Sa médecine combine des éléments savants de grands auteurs, et des ressources locales de médecine populaire. Bienheureuse de l’Église catholique depuis le xiie siècle, en 2012, elle a été canonisée et proclamée Docteure de l’Église par le pape Benoît XVI.

Eglise de l’Immaculée Conception de Wimereux 1 quai Théophile Dobelle, 62930 Wimereux Wimereux 62930 Pas-de-Calais 03 21 99 85 85 https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ https://www.facebook.com/assoAEICW/ [{« link »: « https://sauvonsleglisedewimereux.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] De style « XIIIe siècle », sur des plans d’Alphonse Bouloch. l’église est édifiée le 17 novembre 1866, à l’initiative de l’abbé Lebègue, curé de Wimille, avant la création de la commune de Wimereux, dans les dunes désertes d’où émergeront des « chalets » (villas) avec l’arrivée du train et l’attrait des bains de mer. La population de la ville s’accroît à la Belle Époque, et nécessite un agrandissement de l’église en 1904 avec prolongement de la nef et ajout des chapelles latérales.

Lors de la Libération en septembre 1944, le clocher et la nef sont endommagés par des tirs d’obus. Couverture et maçonnerie sont refaites en 1953-54. L’aménagement intérieur est modernisé entre 1958 et 1968 par le curé, le R.P. Henry Delpierre.

Du mobilier d’avant-guerre demeurent la splendide voûte en berceau ogival lambrissé peinte en 1886 par l’abbé Hoffmann et en 1939 pour l’extension de 1904, l’orgue de facture anglaise de 1870 classé Monument Historique en 1987 et restauré en 1998, des statues (Notre-Dame de Boulogne et le calvaire), les stalles de 1906 et les lambris du chœur de 1938.

A partir de 1958 s’ajoutent : les vitraux de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des sculptures de Jean Lambert-Rucki, Nicole Hémard et Claude Gruer. Station de bus face à l’église, Parking de la Mairie face à l’église, accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe pour fauteuils roulants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Domaine public