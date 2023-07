Visite à l’Ombre des Clochers : l’église de Lieusaint et la ferme de la Fosse Eglise de Lieusaint Lieusaint, 18 juillet 2023, Lieusaint.

Lieusaint,Manche

Visite guidée de l’église de Lieusaint et de la ferme de la Fosse, vaste ensemble de bâtiments et site d’un atelier potier actif au Moyen-âge..

2023-07-18 15:00:00 fin : 2023-07-18 17:30:00. .

Eglise de Lieusaint

Lieusaint 50700 Manche Normandie



Guided tour of Lieusaint church and La Fosse farm, a vast complex of buildings and the site of a pottery workshop active in the Middle Ages.

Visita guiada de la iglesia de Lieusaint y de la granja de La Fosse, un vasto complejo de edificios y el emplazamiento de un taller de alfarería activo en la Edad Media.

Geführte Besichtigung der Kirche von Lieusaint und des Bauernhofs « Ferme de la Fosse », einem großen Gebäudekomplex und Standort einer im Mittelalter aktiven Töpferwerkstatt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche