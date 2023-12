Spectacle musical – Noël enchanté Eglise de Libos Monsempron-Libos, 3 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Le comité des fêtes de Monsempron-Libos vous propose un spectacle de Philippe Candelon « Noël enchanté », les plus beaux chants de Noël de France et d’ailleurs avec Barbara Scaff, Jeanne Rottier, Dady Jourdan et Quentin Castera, musiciens Fabienne Balancie et Joseph Lipomi..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Eglise de Libos

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Monsempron-Libos festival committee offers you a show by Philippe Candelon « Enchanted Christmas », the most beautiful Christmas carols from France and elsewhere with Barbara Scaff, Jeanne Rottier, Dady Jourdan and Quentin Castera, musicians Fabienne Balancie and Joseph Lipomi.

El Comité de Fiestas de Monsempron-Libos presenta un espectáculo de Philippe Candelon titulado « Noël enchanté » (Navidad encantada), con los más bellos villancicos franceses y extranjeros, con Barbara Scaff, Jeanne Rottier, Dady Jourdan y Quentin Castera, y los músicos Fabienne Balancie y Joseph Lipomi.

Das Festkomitee von Monsempron-Libos bietet Ihnen eine Aufführung von Philippe Candelon « Noël enchanté », die schönsten Weihnachtslieder aus Frankreich und anderen Ländern mit Barbara Scaff, Jeanne Rottier, Dady Jourdan und Quentin Castera, Musikern Fabienne Balancie und Joseph Lipomi.

