Concert de Bruno PHILIPPE et Claire DÉSERT Église de Laurenque Gavaudun, 16 septembre 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Bruno PHILIPPE au violoncelle et Claire DÉSERT au piano, avec au programme Rachmaninov, Miaskovsky et Tchaïkovski..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Église de Laurenque

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bruno PHILIPPE on cello and Claire DÉSERT on piano, with a program featuring Rachmaninov, Miaskovsky and Tchaikovsky.

Bruno PHILIPPE al violonchelo y Claire DÉSERT al piano, con un programa que incluye a Rachmaninov, Miaskovsky y Tchaikovsky.

Bruno PHILIPPE am Cello und Claire DÉSERT am Klavier. Auf dem Programm stehen Rachmaninow, Miaskovsky und Tschaikowsky.

