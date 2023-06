Journées européennes du patrimoine eglise de l’Assomption Théligny Théligny Catégories d’Évènement: Sarthe

Journées européennes du patrimoine 15 – 17 septembre eglise de l'Assomption L'église et le lavoir seront ouverts de 9h00 à 19h00 en accès libre.

L'église est accessible aux handicapés moteurs.

L’église est accessible aux handicapés moteurs. eglise de l’Assomption théligny Théligny 72320 Sarthe Pays de la Loire L’eglise de l’assomption est inscrite au Monuments historique depuis 1925. Les premieres mentions de l’églises datent de 1330 mais, suite à la guerrre de Cent Ans Elle fit l’objet d’une reconstruction sur trois campagne de travaux echelonnées de la fin du XVe au second quart du XVIe, puis la sacristie fut ajoutée à la fin du XVIIIe. Il y a tout lieu de penser que rez-de-chaussée du clocher couvert d’un berceau brisés daterait du XIIIe. L’Eglise conserve de nombreux éléments de mobiliers anciens comme les retables du XVIIe, une vierge à l’enfant du XIVe, un christ en croix du XVIe et bien d’autres tresors. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

