A la découverte de l'une des plus anciennes églises de Champagne
Dimanche 17 septembre, 10h00
Eglise de l'Assomption
gratuit
Cette église possède une riche histoire qu'il est possible de découvrir au cours d'une visite libre ou guidée.

Il est aussi possible d'assister à une conférence historique au sein de l'église : https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/conference-historique-3966271?admin_nav%5Bq.search%5D=nuisement&admin_nav%5Bq.sort%5D=score&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Blast%5D=true
Eglise de l'Assomption
1, rue de l'église 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est
06 62 53 03 3 7
Cette église du bocage champenois possède un chœur en pierre du XIIIème siècle, ainsi qu'une nef à pans de bois. Une partie de ses bois, datés de 1479, en fait la plus ancienne église à pans de bois de Champagne.

Disparue lors de la mise en eau du lac du Der, elle est remontée pièce par pièce à cette place en 1970. Elle connut différents agrandissements au XVIIe siècle.

A l’extérieur, les côtés sud et ouest, exposés à la pluie, sont protégés par des voliges ou par des essentes de bois visibles depuis les jardins. Evènements gratuits ouverts à un public familial . L’église est accessible en fauteuil roulant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement: Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Lieu Eglise de l'Assomption
Adresse 1, rue de l'église 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Ville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Departement Marne

