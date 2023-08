Visite guidée de l’église de l’Assomption de Doubs Église de l’Assomption Doubs Catégorie d’Évènement: Doubs Visite guidée de l’église de l’Assomption de Doubs Église de l’Assomption Doubs, 16 septembre 2023, Doubs. Visite guidée de l’église de l’Assomption de Doubs Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Église de l’Assomption Entrée libre L’église de l’Assomption de Doubs, de style néogothique, date de 1869. Sa flèche, en béton armé, visible de très loin, a quant à elle été construite en 1930 et a été rénovée en 2019.

Cet édifice, construit à la place de l’ancienne église du XIIe siècle, abrite les reliques de saint Pie depuis 1781.

La visite guidée proposée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine vous apportera des précisions sur l'histoire et l'architecture de ce lieu.

Église de l'Assomption
Rue de l'Église, 25300 Doubs

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Samedi 16 septembre 2023, 10h00-11h30 et 14h00-15h30

