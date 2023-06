Visitez une église reconstruite au XIXe siècle Eglise de l’Assomption de Notre Dame Maxey-sur-Meuse Maxey-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Maxey-sur-Meuse

Vosges Visitez une église reconstruite au XIXe siècle Eglise de l’Assomption de Notre Dame Maxey-sur-Meuse, 16 septembre 2023, Maxey-sur-Meuse. Visitez une église reconstruite au XIXe siècle 16 et 17 septembre Eglise de l’Assomption de Notre Dame gratuit Effectuez une visite libre ou commentée de l’église du village. Eglise de l’Assomption de Notre Dame Rue du Petit Village, 88630 Maxey-sur-Meuse Maxey-sur-Meuse 88630 Vosges Grand Est 0683067996 La commune possède une église depuis fort longtemps. On en retrouve des traces au XIVe siècle. Située au centre du village, à deux pas de la mairie, elle a été reconstruite dans la deuxième moitié du XIXè siècle et abrite quelques objets protégés au titre des Monuments Historiques. parking à proximité, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

