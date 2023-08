À la découverte de l’église de Tardes Église de l’Assomption-de-la-Vierge Tardes, 16 septembre 2023, Tardes.

À la découverte de l’église de Tardes 16 et 17 septembre Église de l’Assomption-de-la-Vierge Gratuit. Entrée libre.

Lors des journées européennes du patrimoinen profitez de l’ouverture de l’église de Tardes et visitez libremenent ce lieu chargé d’histoire.

Église de l’Assomption-de-la-Vierge 6 Mazeirat, 23170 Tardes Tardes 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine Construite au milieu du XIIe siècle, l’église comporte une nef, un transept, une abside demi-circulaire et un clocher surmontant une tribune à l’ouest. Le choeur est voûté en cul de four et décoré d’une arcature sur bahut dont les sept arcs en plein cintre retombent sur des colonnettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Tardes