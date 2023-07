Assistez à une conférence sur l’alimentation des caisses royales Eglise de l’Assomption, 1 rue de l’église, 51290 Sainte-Marie-du Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 17 septembre 2023, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.

Assistez à une conférence sur l’alimentation des caisses royales Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise de l’Assomption, 1 rue de l’église, 51290 Sainte-Marie-du Lac-Nuisement gratuit

Assistez à une conférence présentée par M. Philippe Delorme, historien, sur l’histoire locale, avec pour thème « Du Perthois à Châlons-en- Champagne, comment les financiers alimentent les caisses royales ».

Il est aussi possible de visiter l’église : https://openagenda.com/jep-2023-grand-est/events/visitez-une-des-plus-anciennes-eglises-de-champagne

Cette église du bocage champenois possède un chœur en pierre du XIIIème siècle, ainsi qu'une nef à pans de bois. Une partie de ses bois, datés de 1479, en fait la plus ancienne église à pans de bois de Champagne.

Disparue lors de la mise en eau du lac du Der, elle est remontée pièce par pièce à cette place en 1970. Elle connut différents agrandissements au XVIIe siècle.

A l’extérieur, les côtés sud et ouest, exposés à la pluie, sont protégés par des voliges ou par des essentes de bois visibles depuis les jardins. Evènements gratuits ouverts à un public familial . L’église est accessible en fauteuil roulant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

