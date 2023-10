Mistèri de NADAU Eglise de Laruns Laruns, 16 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Par l’Association Pastorala Aussalesa. Théâtre, danse et chants – Tout public

Le souvenir du Mistèri de Nadau 2008 a marqué les esprits en Ossau. Un groupe très motivé reprend le flambeau pour Nadau 2023 et invite la communauté ossaloise autour de cet évènement populaire dont la renaissance en Béarn remonte à 1994 à Lescar.

Le thème choisi cette année sera « les enfants dans la guerre » où s’exprimeront les valeurs de solidarité et l’identité

culturelle ossaloise, avec ses costumes, la langue parlée, les chants et danses. Rituel de l’éphémère, le Mistèri de Nadau

s’articule autour de quatre moments, l’Advent, l’Apéret, lo Viatge, l’Adoracion. Vous entendrez les chants de Noël résonner, la musique accompagnant les danseurs..

By Association Pastorala Aussalesa. Theater, dance and song – All audiences

The memory of the Mistèri de Nadau 2008 left its mark on the Ossau region. A highly motivated group is taking up the torch for Nadau 2023, inviting the Ossau community to take part in this popular event, which was revived in Lescar in Béarn in 1994.

The theme chosen for this year?s event is « Children in War », and will reflect the values of solidarity and the cultural identity of the Ossalon region

cultural identity, with its costumes, spoken language, songs and dances. A ritual of the ephemeral, the Mistèri de Nadau

is built around four moments: Advent, Apéret, lo Viatge and Adoracion. You’ll hear the carols ringing out, the music accompanying the dancers.

A cargo de la Asociación Pastorala Aussalesa. Teatro, danza y canto – Todos los públicos

El recuerdo del Mistèri de Nadau 2008 dejó huella en la región de Ossau. Un grupo muy motivado toma la antorcha de Nadau 2023 e invita a la comunidad de Ossau a participar en este acontecimiento popular, recuperado en Béarn, en Lescar, en 1994.

El tema elegido para la edición de este año será « Los niños en la guerra », y reflejará los valores de solidaridad y la identidad cultural de la región de Ossalon, con su rico patrimonio cultural

con sus trajes, su lengua hablada, sus canciones y sus danzas. Ritual de lo efímero, el Mistèri de Nadau

se divide en cuatro partes: Adviento, Apéret, lo Viatge y Adoracion. Oirá sonar los villancicos, la música que acompaña a los bailarines.

Von der Vereinigung Pastorala Aussalesa. Theater, Tanz und Gesang – Für jedes Publikum

Die Erinnerung an das Mistèri de Nadau 2008 hat in Ossau einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Eine hochmotivierte Gruppe übernimmt die Fackel für Nadau 2023 und lädt die Ossalois-Gemeinschaft zu dieser beliebten Veranstaltung ein, deren Wiederbelebung im Béarn 1994 in Lescar erfolgte.

Das diesjährige Thema lautet « Kinder im Krieg », in dem die Werte der Solidarität und die Identität der Ossauer zum Ausdruck kommen sollen

die kulturelle Identität des Ossalois mit seinen Kostümen, der gesprochenen Sprache, den Liedern und Tänzen. Das Ritual der Vergänglichkeit, das Mistèri de Nadau

ist um vier Momente herum aufgebaut: Advent, Apéret, lo Viatge und Adoracion. Sie werden hören, wie die Weihnachtslieder erklingen und die Musik die Tänzer begleitet.

