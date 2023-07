Duo guitare-voix Clémentine & Irène Eglise de Lalleyriat Le Poizat-Lalleyriat, 19 juillet 2023, Le Poizat-Lalleyriat.

Le Poizat-Lalleyriat,Ain

Festival la Retornelle

Poétesses de la Renaissance et compositrices du XXe siècle : de la musique classique à la pop en passant par le jazz, la chanson française ou encore la musique malienne et sudaméricaine, Clémentine et Irène raviront vos oreilles..

2023-07-19 20:30:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Eglise de Lalleyriat

Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Poetesses of the Renaissance and composers of the 20th century: from classical music to pop, jazz, French chanson, Malian and South American music, Clémentine and Irène will delight your ears.

Poetisas del Renacimiento y compositoras del siglo XX: de la música clásica al pop, pasando por el jazz, la chanson francesa y la música maliense y sudamericana, Clémentine e Irène deleitarán sus oídos.

Dichterinnen der Renaissance und Komponistinnen des 20. Jahrhunderts: Von klassischer Musik über Jazz, französische Chansons, malische und südamerikanische Musik bis hin zu Pop – Clémentine und Irène werden Ihre Ohren begeistern.

