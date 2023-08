MAAAR Eglise de Laillé Laillé, 8 octobre 2023, Laillé.

MAAAR Dimanche 8 octobre, 16h30 Eglise de Laillé Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 7 € – tarif Sortir ! : 4 €

Maaar c’est 3 voix, 3 histoires et une multitude de voyages.

Rebecca Roger Cruz (Paranda La Cruz, Aa’In) est tournée vers le Venezuela, la Colombie et l’Andalousie. Elsa Corre (Duo du Bas,Barba Loutig, Le Chant de la Griffe) est tournée vers la Bretagne et la Galice. Charlotte Espieussas vers l’Occitanie, l’Italie et le Mexique.

Maaar prend sa source dans les poumons des trois chanteuses. Maaar c’est la mer en espagnol, la langue qui les réunit. Maaar c’est l’eau qui va permettre la fusion de leurs univers. Près de la mer comme en montagne, sur le littoral finistérien, tout comme dans le Quercy, c’est un élément qui les inspire. Un nouveau souffle créé par l’énergie de trois voix percutantes qui vous emportera dans la transe des chants de travail, dans la sensibilité des complaintes, au fil de l’eau et des récits de vie, au rythme d’une nature abondante. Maaar c’est aussi le cratère d’un volcan, parfois rempli par un lac ou la mer. Maaar, c’est explosif et bouillonnant, une vague sonore qui vous submergera.

Voix et percussions : Elsa Corre

Voix et percussions : Rebecca Roger Cruz

Voix, percussions et accordéon : Charlotte Espieussas

Lumière : Johan Corrèze

Son : Olivier Renet et Yanna Plougoulm

Coach vocal : Emmanuel Pesnot

Percussionniste, arrangeur et pédagogue : Aleix Tobias

Regard extérieur scénique : Héléna Bourdaud

Spectacle dans le cadre du festival Le Grand Soufflet.

Eglise de Laillé Place Andrée Récipon Laillé 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://laille.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@laille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.99.42.57.10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=SERVICE_CULTUREL_LAILLE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T16:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:40:00+02:00

musique du monde musique traditionnelle

© Pierre Campistron