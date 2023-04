Exposition de poupées, soldats, santons Eglise de Lagrâce-Dieu Lagrâce-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition de poupées, soldats, santons Eglise de Lagrâce-Dieu, 2 avril 2023, Lagrâce-Dieu. Exposition de poupées, soldats, santons 2 avril – 11 juin Eglise de Lagrâce-Dieu Exposition inédite mettant en scène 250 poupées, soldats et santons dans des décors représentant les grandes fêtes de l’année.

Accessible les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

Participation libre. Eglise de Lagrâce-Dieu rue de la mairie lagrâce dieu Lagrâce-Dieu 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

