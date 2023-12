Cet évènement est passé Marché de producteurs locaux du vendredi de Lababan – Pouldreuzic Eglise de Lababan Pouldreuzic Catégories d’Évènement: Finistère

Pouldreuzic Marché de producteurs locaux du vendredi de Lababan – Pouldreuzic Eglise de Lababan Pouldreuzic, 20 octobre 2023, Pouldreuzic. Pouldreuzic Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-20 16:30:00

fin : 2023-10-20 18:30:00 . Pains au levain de la Ferme de Kerlagadec à Plozévet, légumes bio de Ty Garden à Perros, tisanes et plantes aromatiques de Sol en Herbes à Tréogat. Venez découvrir nos bons produits locaux près de l’église de Lababan, tous les vendredis ! .

Eglise de Lababan Lababan

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-09 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Code postal 29710 Lieu Eglise de Lababan Adresse Eglise de Lababan Lababan Ville Pouldreuzic Departement Finistère Lieu Ville Eglise de Lababan Pouldreuzic Latitude 47.957898 Longitude -4.382799 latitude longitude 47.957898;-4.382799

Eglise de Lababan Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/