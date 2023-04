Concert Requiem Église de La Trinité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Requiem Église de La Trinité, 13 mai 2023, Paris. Concert Requiem Samedi 13 mai, 20h00 Église de La Trinité Sur réservation ou sur place. Le programme propose l’intégrale du Requiem de Fauré, un grand classique créé en 1888, deux œuvres contemporaines de James Whitbourn, Veni et Illumina créé en 2016 et le Requiem Canticorum créé en 2011, et Agnus Dei Excalibur de Fabrice Aboulker, créé en 2011. Les Voix d’Ile de France sont associées aux enfants du Chœur des Polysons. Le chœur est accompagné par l’orchestre des Voix d’Ile-de-France et à l’orgue par Junko Suzuki. Il est placé sous la direction de Luciano Bibiloni. Tarifs préventes : 20€, tarif réduit 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit enfants < 12 ans. Les billets sont en prévente jusqu’au vendredi 12 mai minuit, sur le site : https://www.voixdiledefrance.fr/ Tarif du jour : Les billets seront par ailleurs en vente sur place au tarif plein de 25€, tarif réduit 20€ (étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit enfants < 12 ans. Pour tout renseignement : 06 87 21 60 89 – contact@voixdiledefrance.fr Pour en savoir plus, consultez les sites www.voixdiledefrance.fr et www.lechoeurdes polysons.fr Église de La Trinité 3 rue de La Trinité, 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.voixdiledefrance.fr/ »}] [{« link »: « https://www.voixdiledefrance.fr/ »}, {« link »: « mailto:contact@voixdiledefrance.fr »}, {« link »: « http://www.voixdiledefrance.fr »}, {« link »: « http://www.lechoeurdes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église de La Trinité Adresse 3 rue de La Trinité, 75009 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église de La Trinité Paris

Église de La Trinité Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert Requiem Église de La Trinité 2023-05-13 was last modified: by Concert Requiem Église de La Trinité Église de La Trinité 13 mai 2023 Eglise de la Trinité Paris Paris

Paris Paris