Dîner solidaire Église de La Trinité, 24 décembre 2022, Paris. Dîner solidaire Samedi 24 décembre, 19h00 Église de La Trinité La paroisse accueillera quelques personnes en situation de précarité, autour d’un dîner à l’issue de la messe de 19h. Église de La Trinité 3 rue de La Trinité, 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@latriniteparis.com »}] Si vous voulez servir,

merci de contacter le secrétariat :

contact@latriniteparis.com ou 01 48 74 12 77

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T19:00:00+01:00

2022-12-24T22:00:00+01:00

