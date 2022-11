Trinité Vintage Shop, Vide-dressing Église de La Trinité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Trinité Vintage Shop, Vide-dressing Église de La Trinité, 17 novembre 2022, Paris. Trinité Vintage Shop, Vide-dressing 17 – 19 novembre Église de La Trinité Braderie solidaire Église de La Trinité 3 rue de La Trinité, 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Paris Île-de-France Vêtements, chaussures, bijoux,

accessoires, maroquinerie,

linge de maison, livres, jouets Jeudi 17 novembre : 14h-22h

Nocturne : bar à vin

Vendredi 18 novembre : 14h-22h

Nocturne : défilé de mode & apéro tapas

Samedi 19 novembre : 14h-18h

Café gourmand & salon de thé

