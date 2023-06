Visites commentées de l’église de la Trinité Église de la Trinité Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Visites commentées de l'église de la Trinité

16 et 17 septembre

Entrée libre

Programme du samedi 16 septembre – 14h-16h : visites commentées de l'église

Programme du dimanche 17 septembre

Programme du dimanche 17 septembre

15h-18h : visites commentées en continu

Église de la Trinité
Place de la Laiterie, Angers, 49100
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

Église du XIIè siècle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

