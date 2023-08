Visite de l’église de la Sainte-Trinité Église de la Sainte-Trinité Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite de l’église de la Sainte-Trinité Dimanche 17 septembre, 15h00 Église de la Sainte-Trinité Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cet édifice avec sa partie du XIIe siècle, ses tableaux de l’atelier de Nicolas de Hoey, ses statues et autels classés au titre des Monuments historiques.

Église de la Sainte-Trinité Place du Général de Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 80 48 15 31 Cette église romane comporte des parties du XIIe siècle, une belle charpente et des œuvres classées : L’Adoration des Mages et le Diptyque des époux de Villers-la-Faye, de l’atelier de Nicolas de Hoey, l’autel en bois sculpté et le bâton de procession de la Trinité, ainsi que de nombreuses statues du XVIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

