Cet évènement est passé Visite guidée d’un village typique Église de la Sainte-Trinité Dieding Catégories d’Évènement: Dieding

Moselle Visite guidée d’un village typique Église de la Sainte-Trinité Dieding, 16 septembre 2023, Dieding. Visite guidée d’un village typique Samedi 16 septembre, 10h00 Église de la Sainte-Trinité Gratuit La visite guidée vous fera découvrir l’histoire de Dieding, annexe de Zetting, son architecture et son église, l’église de la Sainte-Trinité. Église de la Sainte-Trinité Grand rue, 57905 Dieding Dieding 57905 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 47 21 94 »}] Communauté de Paroisses : Notre-Dame du Val de Sarre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Mairie de Dieding Détails Catégories d’Évènement: Dieding, Moselle Autres Lieu Église de la Sainte-Trinité Adresse Grand rue, 57905 Dieding Ville Dieding Departement Moselle Lieu Ville Église de la Sainte-Trinité Dieding latitude longitude 49.061311;7.122677

Église de la Sainte-Trinité Dieding Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieding/