Seine-Saint-Denis Ouverture et visite de l’église de la Sainte-Famille Église de la Sainte-Famille Le Pré-Saint-Gervais, 16 septembre 2023, Le Pré-Saint-Gervais. Ouverture et visite de l’église de la Sainte-Famille 16 et 17 septembre Église de la Sainte-Famille Venez visiter cette église d’inspiration romane et découvrir les douze vitraux Art-déco du maitre Louis Barillet. Église de la Sainte-Famille 8 rue Paul de Kock 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

