Concert « shir hashirim » – « le cantique des cantiques » avec isabelle et jean-paul finck Eglise de la Roche sur le Buis La Roche-sur-le-Buis, 20 juillet 2023, La Roche-sur-le-Buis.

La Roche-sur-le-Buis,Drôme

Ce concert est une ode à l’amour, basé sur les textes originaux du »Cantique des Cantiques » et des chants d’amour à travers les siècles..

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 22:15:00. .

Eglise de la Roche sur le Buis centre village

La Roche-sur-le-Buis 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This concert is an ode to love, based on the original texts of the « Song of Songs » and love songs from across the centuries.

Este concierto es una oda al amor, basada en los textos originales del « Cantar de los Cantares » y en canciones de amor de todos los siglos.

Dieses Konzert ist eine Ode an die Liebe, basierend auf den Originaltexten des « Hohen Liedes » und Liebesliedern aus allen Jahrhunderten.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale