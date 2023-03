Harmonies slaves Eglise de la Resurrection Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Harmonies slaves Eglise de la Resurrection, 3 avril 2023, Paris. Harmonies slaves Lundi 3 avril, 20h00 Eglise de la Resurrection Plein tarif : 20€ Tarif réduit : 12€ Tristan Bourget, violoncelliste et Anna Giorgi, pianiste vous proposent un voyage musical autour de trois grands pianistes et compositeurs slaves : Frédéric Chopin, Milosz Magin et Sergueï Rachmaninov. Programme :

4 Vocalises de Milosz Magin (1929-1999)

Sonate pour violoncelle et piano op. 65 de Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonate pour violoncelle et piano op. 19 de Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Eglise de la Resurrection
6, rue Quinault
7015 Paris

2023-04-03T20:00:00+02:00 – 2023-04-03T22:00:00+02:00

